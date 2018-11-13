Выборы новосибирского омбудсмена: два кандидата или упразднение аппарата?

Новосибирск, , 11:57 — REGNUM На должность уполномоченного по правам человека в Новосибирской области» претендуют два кандидата. Как сообщили ИА REGNUM в Законодательном собрании региона, аппарат омбудсмена могут возглавить или занимавшая ранее эту должность Нина Шалабаева, или региональный координатор «Школы грамотного потребителя» Светлана Миронова. Пакеты документов по обеим кандидатурам направлены на согласование уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой.

«Конкурсная комиссия регионального парламента рассмотрит поступившие в Законодательное собрание кандидатуры на заседании, запланированном на 15 ноября. Окончательное решение примет сессия Заксобрания, которая состоится 22 ноября», — уточняют в региональном парламенте.

Отметим, что кандидатуру Светланы Мироновой рекомендовала депутат новосибирского Заксобрания Дарья Украинцева. Светлана Миронова с 2015 года является помощником депутата совета депутатов города Новосибирска Владимира Барсука.

Кандидатура Нины Шалабаевой, пять предыдущих лет исполнявшей обязанности уполномоченного по правам человека области, предложена Общественной палатой региона.

«В занимаемой должности уполномоченного по правам человека Нина Николаевна доказала желание, способности и возможности защищать права и свободы человека и гражданина», — сказано в заключении.

Тем временем президент Фонда защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов задался вопросом, а нужен ли вообще аппарат уполномоченного по правам человека в Новосибирской области.

«За четыре года, с 2014 по октябрь 2018 года, как доложила омбудсмен, ею рассмотрено всего 9,5 тысяч обращений граждан. Если учесть, что на содержание аппарата ежегодно тратится 17 миллионов рублей (по данным СМИ, в аппарате отказались называть точную сумму расходов), выходит, что стоимость одного телефонного разговора с сотрудником омбудсмена, с непонятным результатом для обратившегося, обходится бюджету города, примерно, в семь тысяч рублей. Через пару дней должно состояться выборы, а по факту переназначение Шалабаевой на новый срок, а значит депутатов вполне устраивает декоративный характер этой должности, — написал Антонов на своей странице в социальной сети Facebook. — Может быть эффективнее потратить эти деньги на некоммерческий сектор организовав приём через правозащитные организации и частные юридические компании, а саму должность и аппарат либо полностью упразднить, либо сделать неоплачиваемой?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце сентября на сайте новосибирского Законодательного собрания появилась информация о том, что в регионе в ближайшее время сменится уполномоченный по правам человека.

Некоторые региональные СМИ предположили, что эту должность может занять Надежда Болтенко, которая до этого четыре года была сенатором в Совете Федерации.

Отметим, что пост уполномоченного по правам человека в Новосибирской области была введена в декабре 2012 года и с ноября 2013 года её занимала Нина Шалабаева. Согласно областному законодательству, уполномоченный должен переизбираться каждые пять лет.

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