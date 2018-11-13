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В Сеул прибудет делегация из КНДР для участия в форуме мира

Политика

Правительство Южной Кореи уже одобрило список 7 гостей

Сеул, 13 ноября 2018, 17:12 — REGNUM  С 14 по 17 ноября Южную Корею посетит делегация из КНДР для участия в международном форуме мира; 12 ноября правительство Республики Корея одобрило визит и согласовало состав делегации.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, делегацию из Северной Кореи возглавит заместитель председателя Корейского Азиатско-Тихоокеанского мирного комитета Ли Чон Хёк. Его будут сопровождать 6 чиновников из различных ведомств, в том числе — из министерства иностранных дел КНДР.

Ли Чон Хёк отвечает за межкорейское взаимодействие и участвует в переговорах с США. В 2018 году он также встречался в Швейцарии со спикером парламента Южной Кореи Мун Хи Саном. Гости прибудут в столичный аэропорт днём 14 ноября и примут участие в международном форуме, посвящённом миру и процветанию стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Впрочем, так как форум организуется частными лицами, участие представителей правительства Южной Кореи официально не запланировано.

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Зарубежная хроника
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