Министр финансов Индии выступил в защиту реформы косвенного налогообложения

Нью-Дели, , 20:15 — REGNUM «Всегда есть люди, которые заявляют, что реформа налогообложения на товары и услуги тормозят развитие страны. Однако я считаю, что данная реформа была грандиозной», — заявил министр финансов Индии Арун Джейтли на праздновании 100-летия Union Bank of India.

Это заявление последовало после критики реформы со стороны бывшего главы Резервного Банка Индии Рагхурама Раджана.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», министр финансов заявил, что осуществление этой реформы прошло «очень гладко», и что она положительным образом повлияла на рост экономики страны.

«Рост индийской экономики увеличился с 7% до 8,2%. Хочу подчеркнуть, что рост, в 2012 — 2014 годах составлял 5−6%. Это огромная разница», — заявил он.