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Генерал Бипин Рават: необходимо сохранить религиозную терпимость в Индии

Политика

Начальник штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават высказался по поводу моральных ценностей индийцев

Нью-Дели, 13 ноября 2018, 15:19 — REGNUM  «Индия обладает невероятным культурным наследием, которое мы должны чтить и уважать. В то же время индийцы с удовольствием принимает западную культуру. Нам следует дорожить уникальной культурой, а также, что особенно важно, сохранить веротерпимость в нашем обществе», — заявил на выступлении в школе в Лудхияне начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават .

Генерал также отметил важность сохранения таких традиционных ценностей, как гуманность, солидарность и уважение к старшему поколению.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Бипин Рават призвал молодежь вступать в ряды индийской армии.

«Мы всегда открыты для индийской молодежи. Только совместные усилия помогут нашей стране стать лидером на мировой арене», — добавил он.

В ходе своей поездки, генерал Бипин Рават подписал меморандум о взаимопонимании, в рамках которого школьникам Панджаба будут предоставляться стипендии от сухопутных войск Индии.

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Зарубежная хроника
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