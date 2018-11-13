Генерал Бипин Рават: необходимо сохранить религиозную терпимость в Индии

Нью-Дели, , 15:19 — REGNUM «Индия обладает невероятным культурным наследием, которое мы должны чтить и уважать. В то же время индийцы с удовольствием принимает западную культуру. Нам следует дорожить уникальной культурой, а также, что особенно важно, сохранить веротерпимость в нашем обществе», — заявил на выступлении в школе в Лудхияне начальник штаба сухопутных войск Индии генерал Бипин Рават .

Генерал также отметил важность сохранения таких традиционных ценностей, как гуманность, солидарность и уважение к старшему поколению.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Бипин Рават призвал молодежь вступать в ряды индийской армии.

«Мы всегда открыты для индийской молодежи. Только совместные усилия помогут нашей стране стать лидером на мировой арене», — добавил он.

В ходе своей поездки, генерал Бипин Рават подписал меморандум о взаимопонимании, в рамках которого школьникам Панджаба будут предоставляться стипендии от сухопутных войск Индии.