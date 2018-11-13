Министру МВД Израиля вынесут обвинительное заключение

Иерусалим, , 15:27 — REGNUM Полиция Израиля завершила расследование уголовного дела по отношению к министру внутренних дел страны Арье Дери. По сообщениям телеканала Kan, политика обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении общественным доверием, а также отмывании капитала. Полное резюме по данному делу будет опубликовано в течении следующей недели.

Глава МВД причастен к мошенничеству при заключении сделок с недвижимостью. Помимо самого министра причастными к данному скандалу оказались его супруга Яфа Дери, а также брат политика Шломо Дери. Оба члена семьи министра были несколько раз допрошены полицией.

По данным следствия, министра Дери вызывали на допрос по данному делу, однако политик отказался от дачи показаний в связи с «занятостью на муниципальных выборах». Следовательно, дело было расследовано, фактически, без участия самого Дери.

Стоит отметить, что данный скандал — не первый с участием министра Дери. В 2000 году Арье Дери был обвинен в коррупции. Тогда политик провел за решеткой 22 месяца, а также был лишен права заниматься политической деятельностью в течение 7 лет.