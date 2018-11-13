Объединение «Оппоблока» выведет его кандидата во второй тур — эксперт

Киев, , 11:44 — REGNUM Директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасёв считает, что на базе «Оппозиционной платформы — За жизнь» произошло объединение политсил, которые ориентируются на электорат юго-востока Украины. Об этом Карасев написал на своей странице в Фейсбуке.

«Что произошло при объединении Бойко и Рабиновича? Во-первых, это сигнал о том, что силы, представляющие электорат Востока и Юга Украины, все-таки нашли общий язык, что существенно может изменить не только оппозиционную, но и всю политическую конфигурацию в стране. А учитывая электоральный запрос на подобное объединение, можно прогнозировать определенную синергию рейтингов объединившихся партий на общей платформе «Оппозиционная платформа — За жизнь». Во-вторых, не считаться с объединением двух самых рейтинговых кандидатов в президенты из «бело-голубого» лагеря не может никто — ни власть, ни прозападная оппозиция, ни тем более другие представители Востока и Юга», — отметил Карасёв.

Он прогнозирует, что в ближайшее время в политическую платформу вольются партии и политики.

«Стоит ожидать, что в ближайшие недели все «мелкие рыбешки потянутся к большому киту». То есть мелкие партии, организации, региональные политики начнут присоединяться к новой платформе, так как понимают, что это тот «локомотив», который значительно увеличивает их шансы попасть в будущий парламент. Вопрос выживания, все просто. Еще учитывать, что новая оппозиционная платформа послала четкий сигнал другим партиям и организациям о готовности принять в свои ряды всех единомышленников, то это достаточно грамотная позиция, которая дает им неплохой шанс на большинство в будущем парламенте», — считает Карасёв.

Политолог считает, что единым кандидатом в президенты от «платформистов» станет наиболее рейтинговый политик.

«Во время подписания соглашения, четко было заявлено, что на ближайшие выборы будет определен единый кандидат. Пока «платформисты» не разглашают кто станет «единым», но логично предположить, что им станет тот, у кого выше рейтинг. К тому же, по данным социологов, единый кандидат от оппозиционных сил Востока и Юга набирает чуть более 14% и с сохранением шансов выхода во второй тур», — добавил Карасёв.

Напомним, в 2016 году депутат Рабинович покинул фракцию Оппозиционный блок (бывшая Партия регионов), после чего создал партию «За життя». Поступок Рабиновича вызвал жесткую критику у его соратников по фракции. К примеру, депутат от фракции Оппозиционный блок Николай Скорик, обвинил Рабиновича в сотрудничестве с властями.

«Заявление Вадима Рабиновича о выходе из Оппозиционного блока — результат его сотрудничества с властью. Цель власти — любой ценой остановить нашу партию, ставшую самой популярной в Украине», — сказал Скорик.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября сопредседатель фракции Оппозиционный блок Бойко и внефракционный депутат Рабинович подписали соглашение о создании «Оппозиционной платформы — За життя». При этом Бойко высказал надежду на объединение партий Оппозиционный блок и «За життя».

Кроме того, 9 ноября политсовет партии «За життя» рекомендовал выдвинуть единым кандидатом на выборах президента Украины депутата, лидера партии Рабиновича.

«Я действительно убежден в том, что единый кандидат от оппозиции, ориентированный на то, чтобы слышать запросы избирателей юго-востока и центра страны, просто необходим… Именно поэтому мы инициировали объединительные процессы и создали «Оппозиционную платформу — За життя», — сказал Рабинович.