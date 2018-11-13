МВД Франции: в стране за 2018 год предотвращены шесть терактов

Париж, 13 ноября 2018, 11:43 — REGNUM Французские правоохранители с начала 2018 года предотвратили шесть террористических актов, заявил в эфире телеканала BFMTV министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.
«Шесть террористических нападений были предотвращены на территории Франции», — подчеркнул глава МВД Франции.
В то же время, по его словам, несмотря на некоторое снижение террористической угрозы в стране, она по-прежнему «остается высокой».
Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы для обеспечения безопасности во время празднования 100-летия Первой мировой войны в Париже.
Читайте также: МВД Франции: 10 тыс. сотрудников правопорядка будут мобилизованы в Париже