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МВД Франции: в стране за 2018 год предотвращены шесть терактов

Политика

Несмотря на некоторое снижение террористической угрозы в стране, она по-прежнему «остается высокой»

Париж, 13 ноября 2018, 11:43 — REGNUM  Французские правоохранители с начала 2018 года предотвратили шесть террористических актов, заявил в эфире телеканала BFMTV министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

«Шесть террористических нападений были предотвращены на территории Франции», — подчеркнул глава МВД Франции.

В то же время, по его словам, несмотря на некоторое снижение террористической угрозы в стране, она по-прежнему «остается высокой».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы для обеспечения безопасности во время празднования 100-летия Первой мировой войны в Париже.

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