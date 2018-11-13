Израильская оппозиция: с Нетаньяху страна тонет

Иерусалим, , 17:05 — REGNUM Члены и сторонники оппозиционной партии «Сионистский лагерь» разместили протестную инсталляцию на площади перед театром «Габима» в Тель-Авиве. Как сообщает израильское информационное агентство Ynet, композиция представляет собой перевернутую лодку, на которой написано «С Биби (Биньямином Нетаньяху) страна тонет».

Таким образом оппозиция в очередной раз указывает на причастность премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к, так называемому, «Делу 3000» или «делу о субмаринах». «Дело 3000» — коррупционный скандал, связанный с закупкой Израилем подводных лодок у немецкой компании. Ранее прокуратура Израиля заявила, что Нетаньяху не имеет прямого отношения к финансовым махинациям, связанных со сделкой.

Однако оппозиционные силы категорически не согласны с позицией государственного обвинения. Так, глава партии «Сионистский лагерь» Ави Габай призвал государственные органы создать отдельную следственную комиссию по «делу о субмаринах». Лидер оппозиционной партии назвал данный коррупционный скандал «самым большим в истории государства».

Реакция партии «Ликуд», возглавляемой Нетаньяху, на слова Габая последовала незамедлительно. В руководстве партии заявили: «Мы сочувствуем Ави Габаю и его коллегам по «Сионистскому лагерю», который снова и снова напоминает, что попытка «привязать» главу правительства к делу о субмаринах потонула в морских пучинах».