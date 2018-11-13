В ДТП в Чехии погибли четверо граждан Украины

Киев, , 11:43 — REGNUM В министерстве иностранных дел Украины подтвердили информацию о гибели четырёх граждан страны в дорожно-транспортном происшествии в Чехии. Об этом 13 ноября в Twitter сообщила пресс-секретарь внешнедипломатического ведомства Екатерина Зеленко.

«Консул установил контакт с родными погибших и прорабатывает вопросы, связанные с репатриацией тел», — уточнила Зеленко.

Также, по её словам, пострадавшему пятом гражданину оказывается необходимая помощь.

https://twitter.com/KaterynaZelenko/status/1062199482832556032

Напомним, дорожно-транспортное происшествие в районе города Тршинец в Чехии произошло 11 ноября. В результате столкновения микроавтобуса Mercedes с грузовиком погибли четыре человека — все пассажиры микроавтобуса. Всего, по данным издания «новости Закарпатья», в автомобиле находилось пятеро жителей Закарпатья. Один из них с тяжелыми травмами был доставлен в больницу.

Добавим, что в последние годы всё больше граждан Украины трудоспособного возраста едут в другие страны с лучшими условиями работы. В частности, в 2018 году Чехия планировала в два раза увеличить квоты на рабочие места для граждан Украины: с 9,6 тыс. до 19,6 тыс.

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