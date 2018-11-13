Рязанскую администрацию покинул начальник транспорта

Рязань, , 11:44 — REGNUM Руководитель управления транспорта администрации Рязани Сергей Кулик покинул пост. Согласно данным, опубликованным на сайте мэрии, временно исполняет обязанности начальника управления Сергей Рогов.

По данным портала YA62.ru, Сергей Кулик уволился по собственному желанию.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Кулик был назначен на пост в октябре 2017 года. Он сменил в должности Андрея Каплинского, который стал фигурантом дела о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. За год работы Сергея Кулика в Рязани на четыре рубля повысилась стоимость проезда в общественном транспорте — с 19 до 23 рублей. Взамен горожанам обещали обновление парка автобусов. Повышение стоимости проезда также называли одной из мер по спасению муниципальных транспортных предприятий, которые оказались в числе крупных должников.

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