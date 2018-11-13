Украина движется не в Европу, а в Африку — экс-министр обороны

Киев, , 11:35 — REGNUM Украина стремительно превращается в Африку 60-х годов прошлого века, заявил бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко 12 ноября в эфире телеканала ICTV.

«Мы не в НАТО и ЕС движемся — мы движемся в Африку 60-х годов. На словах так, а на самом деле, в НАТО и ЕС не берут коррупционеров, тех, где забирают чужую собственность, тех, где президенты оффшорники, слепотрастовики. Не берут таких… Сейчас силовики обдирают больше, чем это было при Януковиче», — заявил политик.

Напомним, в средине октября вышел отчёт МВФ, согласно которому ВВП на душу населения на Украине стал ниже, чем в Молдавии. Таким образом, Украина официально была признана самой бедной страной Европы.

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Говоря об «оффшорниках и слепотрастовиках», Гриценко имел в виду действующего президента Украины Петра Порошенко, который якобы избавился от бизнеса на Украине, передав его управление в так называемый «слепой траст».

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Отметим, что и Гриценко, и Порошенко являются кандидатами на предстоящих президентских выборах, которые пройдут на Украине в начале 2019 года.