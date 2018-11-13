Маленко станет «эффективным главой Симферополя» — мнение

Симферополь, , 11:30 — REGNUM Бывший первый заместитель председателя парламента Крыма Наталья Маленко станет эффективным главой администрации Симферополя. Такое мнение 13 ноября высказал руководитель Госсовета РК Владимир Константинов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нам очень важно иметь хорошую, надёжную и крепкую власть в Симферополе. Поэтому делегирование Маленко Натальи Федоровны должно укрепить эту команду и организовать работу таким образом, чтобы это соответствовало всем ожиданиям наших избирателей», — отметил спикер парламента.

Наталья Маленко с мая 2006 года по сентябрь 2014 года руководила Киевским райсоветом Симферополя. С сентября 2014 года по октябрь 2016 года была председателем комитета государственного совета РК по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов. С октября 2016 года занимала пост первого вице-спикера.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября градоначальник Симферополя Игорь Лукашёв, ушёл в отставку, проработав в должности более года. 13 ноября первый вице-спикер крымского парламента Наталья Маленко написала заявление об уходе, объявив о своём желании возглавить администрацию крымской столицы.

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