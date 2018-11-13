Вице-министр энергетики Казахстана может уйти с должности

Астана, , 11:19 — REGNUM Заместитель министра энергетики Казахстана Анатолий Шкарупа изъявил желание приостановить свою деятельность или уйти по собственному желанию, заявил министр энергетики Канат Бозумбаев, сообщает 13 ноября агентство «КазТАГ».

По словам министра, в настоящее время решается вопрос о дальнейшем пребывании Шкарупы в министерстве. Бозумбаев добавил, что вице-министр был допрошен в прокуратуре Карагандинской области в качестве свидетеля.

Министр отметил, что Шкарупа является квалифицированным специалистом, который может помочь разобраться с тарифами на услуги ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября председатель правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев поручил министерствам энергетики и национальной экономики Казахстана разработать пошаговый план по снижению тарифов на услуги ЖКХ.

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