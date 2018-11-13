Во Франции прошел митинг против сокращения рабочих мест

Париж, , 11:22 — REGNUM Во Франции прошел первый крупный митинг против политики министра образования Жан-Мишеля Бланке, сообщает Euronews.

Все профсоюзы сферы образования от детских садов до частных образовательных центров вышли на улицы, выступая против сокращения должностей.

Напомним, бюджет 2019 года предусматривает упразднение 2650 рабочих мест в государственных школах и колледжах, 550 мест в частных образовательных центрах и 400 мест в администрации.

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Почти каждый из двух учителей в средней школе и каждый четвертый в начальной школе вышли на митинг. Министерство образования заявило лишь о 10% забастовщиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон планирует к 2022 году сократить 50 000 должностей в государственных структурах.

Подробности: Бюджетная реформа 2019 года во Франции предусматривает десять мер