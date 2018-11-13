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Досрочно сложила полномочия первый вице-спикер Госсовета Крыма

Политика

Наталья Маленко была зампредседателя регионального парламента с октября 2016 года

Симферополь, 13 ноября 2018, 11:03 — REGNUM  Полномочия депутата — первого вице-спикера Госсовета Крыма Натальи Маленко («Единая Россия») досрочно прекращены. Об этом говорится в постановлении регионального парламента.

Решение об отставке Маленко по собственному желанию и о прекращении депутатских полномочий крымские парламентарии приняли на внеочередном заседании. «За» проголосовали 58 депутатов.

Спикер Владимир Константинов на заседании назвал принятое решение политически правильным. Наталья Маленко намерена возглавить администрацию города Симферополя.

Маленко являлась первым вице-спикером Госсовета Крыма с октября 2016 года. Два других вице-спикера — Эдип Гафаров и Ефим Фикс.

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