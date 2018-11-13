Глава Wintershall о «Северном потоке — 2»: «Я настроен оптимистично»

Абу-Даби, , 11:02 — REGNUM На сроки реализации проекта «Северный поток — 2» не повлияют судебные споры между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Wintershall Марио Мерен на брифинге в Абу-Даби.

«Я настроен оптимистично относительно проекта «Северный поток — 2», — сказал Мерен. — Он реализуется по графику».

По его словам, сдача в эксплуатацию проекта, финансируемого партнерами, ожидается к концу 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от побережья России через Балтийское море до Германии, согласно проекту «Северный поток — 2», пройдут две нитки общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Несмотря на протесты Украины, Польши и Прибалтики, укладка труб «Северного потока — 2» производится согласно графику.

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