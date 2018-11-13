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Боевики четыре раза за сутки нарушили режим перемирия в Сирии

Политика

Нарушения зафиксированы российской стороной

Боевики четыре раза за сутки нарушили режим перемирия в Сирии
Стрельба из автомата

Москва, 13 ноября 2018, 11:01 — REGNUM  В зоне деэскалации в Сирийской Арабской Республике за прошедшие сутки 12 ноября Россия зафиксировала четыре случая нарушения режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Так, в трёх случаях стрельба велась в провинции Алеппо, в одном — в Идлибе. При этом турецкая часть представительства совместной с Россией комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, ни одного подобного факта не зафиксировала.

В ведомстве добавили, что ни одна их вооружённых группировок не присоединились к режиму перемирия. На сегодня о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий присоединились 234 вооружённых формирования.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 11 ноября, Россия зафиксировала три случая нарушение режима прекращения огня в Сирии. Все три — в провинции Алеппо.

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Война в Сирии
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