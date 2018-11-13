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Премьер-министр Литвы призвал Польшу трудиться вместе на «благо Украины»

Политика

Сквернялис: «Мы во всех форматах называем Россию агрессором»

Вильнюс, 13 ноября 2018, 10:56 — REGNUM  Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с главами парламентов Польши, Украины и Литвы, которые в эти дни в Вильнюсе участвуют в парламентской ассамблее трёх стран, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 13 ноября.

Как отмечает пресс-служба литовского премьер-министра, Сквернялис призвал парламенты трёх стран продолжать активно развивать сотрудничество, а Литва и Польша, по словам Сквернялиса, должны и дальше работать для евроинтеграции Украины и конечном вступлении в НАТО. Он заявил о важности реформ, борьбе с коррупцией на Украине и иных инициативах, которые «приближают Киев» к «стандартам западного мира».

Упомянул Сквернялис и Россию, которая, по его словам, является «агрессором», а Литва так, продолжил он, называет РФ «во всех форматах».

Во встрече участвовали председатель Сената Польши Станислав Карчевский, глава сейма Литвы Викторас Пранцкетис и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий.

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Политическая жизнь Литвы
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