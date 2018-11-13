Минск готовится к введению цензуры для иностранных СМИ

Минск, , 10:56 — REGNUM С 1 декабря текущего года в Белоруссии будет проводиться экспертиза продукции иностранных средств массовой информации, распространение которой предполагается на территории республики. Соответствующее постановление белорусского правительства опубликовано 13 ноября на национальном правовом интернет-портале.

Отмечается, что экспертиза продукции иностранных СМИ на предмет соответствия требованиям законодательства Белоруссии будет осуществляться специальной уполномоченной комиссией.

В частности, сообщается, что обязательному контролю будут подвергаться один из трех последних номеров печатного СМИ, либо один выпуск какой-либо телепрограммы, либо «развернутая концепция вещания теле — или радиопрограммы».

Указанные меры призваны ограничить проникновение на территорию республики незаконных сведений, касающихся пропаганды наркотиков, способов изготовления взрывчатки, а также экстремистских материалов.

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