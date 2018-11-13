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9,5 тыс. беженцев из Венесуэлы захотели вернуться домой

Политика

Эмигранты не смогли найти достойной жизни за пределами своей страны

9,5 тыс. беженцев из Венесуэлы захотели вернуться домой
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Каракас, 13 ноября 2018, 10:48 — REGNUM  Более 9,5 тыс. венесуэльских беженцев воспользовались правительственной программой «Возвращение на Родину», сообщает агентство Prensa Latina 13 ноября.

Согласно сообщению министерства иностранных дел Венесуэлы, в посольствах и консульствах страны зарегистрировались 9565 граждан, пожелавших вернуться домой из других государств.

60% из них указали, что не смогли найти достойный заработок в странах, куда они иммигрировали. 47% отметили, что стали жертвами ксенофобии или незаконной трудовой эксплуатации. 17% предпочли вернуться в Венесуэлу из-за проблем со здоровьем.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация плана «Возвращение на Родину» началась в конце августа 2018 года. Он включает в себя три этапа: регистрацию в программе, транспортировку в Венесуэлу и включение в систему социальной защиты.

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Политическая жизнь Венесуэлы
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