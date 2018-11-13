Постпред РФ при ЕС рассказал о последствиях размещения ракет США в Европе

Лондон, , 10:35 — REGNUM Возможное решение Соединенных Штатов о размещении новых ракет на территории Европы после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к «драматическим событиям», заявил в интервью Financial Times постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Если они (США) планируют развернуть ракеты в Европе, это может привести к драматическим событиям в этом регионе, в том числе во внутренней политике», — заявил Чижов, комментируя возможные следующие шаги после выхода США из ДРСМД.

Читайте также: Болтон рассказал о причинах выхода США из ДРСМД

Он отметил, что любое новое развертывание ракет на территории Европы будет дестабилизирующим, даже если это не будут ракеты с ядерной боевой частью.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в скором времени выйдут из ДРСМД, который был заключен между СССР и США в 1987 году, поскольку Россия его якобы нарушает, и вообще договор устарел и не соответствует современному положению дел.

В свою очередь в Москве напомнили, что этот договор — один из немногих оставшихся международных документов, который сохраняет стратегический баланс сил в мире.

Читайте также: Песков оценил ситуацию с выходом США из РСМД