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Постпред РФ при ЕС рассказал о последствиях размещения ракет США в Европе

Политика

Любое новое развертывание ракет на территории Европы будет дестабилизирующим

Лондон, 13 ноября 2018, 10:35 — REGNUM  Возможное решение Соединенных Штатов о размещении новых ракет на территории Европы после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к «драматическим событиям», заявил в интервью Financial Times постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Если они (США) планируют развернуть ракеты в Европе, это может привести к драматическим событиям в этом регионе, в том числе во внутренней политике», — заявил Чижов, комментируя возможные следующие шаги после выхода США из ДРСМД.

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Он отметил, что любое новое развертывание ракет на территории Европы будет дестабилизирующим, даже если это не будут ракеты с ядерной боевой частью.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в скором времени выйдут из ДРСМД, который был заключен между СССР и США в 1987 году, поскольку Россия его якобы нарушает, и вообще договор устарел и не соответствует современному положению дел.

В свою очередь в Москве напомнили, что этот договор — один из немногих оставшихся международных документов, который сохраняет стратегический баланс сил в мире.

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Военное влияние США в мире
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