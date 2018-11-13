АТЭС 2018: 40 Maserati, три круизных судна, 4000 полицейских

Порт-Морсби, , 10:32 — REGNUM Мировые лидеры прибудут в Папуа-Новая Гвинеи для участия в саммите АТЭС, который пройдет 17−18 ноября 2018 года, сообщает Tribunnews.

Издание отмечает, что на саммит приедут около 15 тыс. гостей со всего мира.

Сообщается, что на саммите АТЭС в Порт-Морсби пройдет около 180 заседаний. Учитывая это, три австралийских круизных судна прибудут в порт Порт-Морсби, чтобы разместить 4 тысячи гостей.

Около 4 тыс. полицейских Папуа — Новая Гвинея и сил правопорядка из-за рубежа будут патрулировать улицы, а также 40 роскошных автомобилей Maserati встретят иностранных лидеров в аэропорту Порт-Морсби.

Издание отмечает, что в этой бедной стране, автомобили Maserati вызвали много споров. Однако власти успели успокоить народ, заявив, что средства вернутся в казну, так как все автомобили будут проданы в частные руки сразу после проведения саммита.

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Правительство заявило, что саммит принесет миллионы долларов. Премьер-министр Папуа — Новая Гвинея Питер О'Нил заявил, что около 85 миллионов будет потрачено лидерами только на саммите АТЭС.

Напомним, Папуа — Новая Гвинея — самая бедная страна форума АТЭС. Согласно программе развития ООН, около 37% населения живет за чертой бедности.