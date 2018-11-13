Владимирский губернатор уволил заместителя по информатизации

Владимир, , 10:32 — REGNUM Заместитель губернатора Владимирской области по развитию информационного общества Сергей Невзоров подал в отставку. Как сообщила пресс-служба региональной администрации, 12 ноября губернатор Владимир Сипягин подписал указ об его увольнении. Причиной стал выход Сергея Невзорова на пенсию.

«Заместитель губернатора Владимирской области по развитию информационного общества Сергей Невзоров подал в отставку в связи с выходом на пенсию», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Невзоров, назначенный на этот пост в 2017 году, стал четвертым заместителем губернатора, подавшим в отставку после инаугурации Владимира Сипягина. Так, ранее уволились заместитель по социальной политики Михаил Колков, вице-губернатор Алексей Конышев и заместитель по строительству Ренат Чагаев. Кто займет вакантные должности, пока неизвестно. Отметим, что в сентябре 2018 года депутаты заксобрания Владимирской области приняли поправки в региональное законодательство, согласно которым избранный губернатор должен будет согласовывать с депутатами кандидатов в заместители.

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