СМИ: Трамп планирует уволить главу министерства внутренней безопасности США

Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Президент США Дональд Трамп готовится отправить главу министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в отставку, и кадровые изменения могут произойти уже на этой неделе, сообщает американское издание the Washington Times.

На этот шаг указали пятеро «действующих и бывших официальных лиц Белого дома». По их словам, причиной для возможной отставки является его недовольство тем, как Нильсен отреагировала на кризис с мигрантами. Недоволен Трамп ее работой уже не первый месяц, постоянно критикуя ее на заседаниях членов своей администрации, а также принижая ее достоинства. В частности, он прозвал ее «бушистской», поскольку прежде должность она занимала при бывшем президента США Джордже Буше — младшем.

Как отметил ряд ее коллег, сама Нильсен уже «несколько месяцев» недовольна, но хочет остаться на посту по меньшей мере до 6 декабря.

Напомним, к границе США движется так называемый караван беженцев, в котором на данный момент осталось около 4 тыс. человек. Для недопущения проникновения их на территорию США у границы с Мексикой были развернуты американские военные. Трамп также подписал закон о временном лишении нелегальных мигрантов права на подачу прошения об убежище.

Также необходимо отметить, что Нильсен уже не первое официальное лица США, которое может лишиться своего поста. Так, после промежуточных выборов Трамп отправил в отставку генерального прокурора Джеффа Сешнса.