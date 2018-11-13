Если цены на бензин вырастут, по Якутии это ударит сильно: депутат ГД РФ

Якутск, , 10:28 — REGNUM Собственное производство топлива — давняя мечта жителей Якутии, но осуществлять её нужно не силами инвестора. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от республики Федот Тумусов («Справедливая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Не нужно объяснять, как стремительно сейчас растут цены на бензин и какой скачок ждёт нас в качестве «подарка» к Новому году в начале 2019-го, — пояснил депутат. — И если его избежать уже не получится, он произойдёт по всей России, а по нам ударит особенно сильно из-за отсутствия собственных производителей, то на будущее такую ситуацию можно предупредить. Но — только за счёт создания собственного производителя».

Федот Тумусов подчеркнул, что слова главы региона Айсена Николаева о планах создания такого производства внушают надежду, но формат такого предприятия нужно обсуждать.

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«Конечно, правильно, если оно будет принадлежать республике. Это не отменяет и частной инициативы, но пока за все эти годы её не видно, ЯТЭК мы так и упустили из-за чрезмерных амбиций частников. Так что надежнее будет создавать производителя самим — а дальше уже смотреть на то, захотят ли начать работу его потенциальные конкуренты (что, конечно, можно будет только приветствовать)», — считает депутат Госдумы.

Тумусов также подчеркнул, что в любом случае появление в Якутии собственного топлива снизит цены на бензин, потому что это станет причиной возникновения конкуренции на республиканском рынке нефтепродуктов. Такие ценовые перемены и есть конечная цель запуска собственного производства топлива, подчеркнул депутат.

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Как сообщало ИА REGNUM, поручение начать выпуск автомобильного топлива для нужд Якутии дал глава региона Айсен Николаев. Позже он пояснил, что газо — или нефтеперерабатывающий завод по производству топлива заработает в Якутии через 3−4 года — при условии, что в ближайшее время найдётся инвестор, который будет готов профинансировать его строительство.

«Всё финансирование должно идти от инвестора. Регион должен только предоставить участок для предприятия. При этом огромным плюсом является то, что газопроводы находятся в собственности республики — у «Сахатранснефтегаза», — заявил Айсен Николаев в эфире НВК «Саха».