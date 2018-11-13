В Красноярском крае уходит в отставку мэр Канска

Канск, Красноярский край, , 10:20 — REGNUM Мэр Канска Надежда Качан подала заявление об отставке. Этот вопрос должны рассмотреть депутаты горсовета 14 ноября.

Уточняется, что заявление Качан написано на имя председателя Канского горсовета. Чтобы удовлетворить прошение, депутаты соберутся внеочередную сессию, передают «Канские ведомости».

В пресс-службе администрации Канска эту информацию ИА REGNUM отказались комментировать, бросив трубку.

Однако, по сообщениям местных массмедиа, вскоре последует объявление о поиске кандидатов на должность главы города. Специальная комиссия вынесет на обсуждение депутатов несколько кандидатур. Из них депутаты изберут нового градоначальника.

Как сообщает ТВК, отставки Надежды Качан в городе добиваются уже больше года. В том числе это связано со скандалами, возникшими после пожаров в Канске в 2017 году.

Читайте также: Мэра Канска, где сгорели десятки домов, наградили медалью МЧС

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году стало известно, что после разрушительных пожаров (в Канске сгорело более 50 домов) в отношении Надежды Качан было возбуждено два уголовных дела по факту халатности.

Читайте также: Красноярскому краю угрожает пожар — политический

Справка: Надежда Качан родилась 6 ноября 1955 года в городе Канске. Имеет два высших образования. Трудовой путь начинала в качестве преподавателя математики в одной из канских школ. Главой Канска является с 2012 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура ставит вопрос об увольнении мэра — но горсовету всё равно?