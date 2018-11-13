ЕС: Турция неэффективно расходует европейские средства для нужд беженцев

Брюссель, , 10:19 — REGNUM Турция неэффективно расходует средства, предоставленные Евросоюзом для поддержки сирийских беженцев. К такому выводу пришла Европейская счетная палата, пишет газета Kronen Zeitung.

13 ноября палата опубликовала отчёт, согласно которому около половины запланированных гуманитарных проектов не принесли результатов. Это проекты в области защиты беженцев, их образования и здравоохранения.

«Палата постановила, что приоритеты коммунальной инфраструктуры и социально-экономическая поддержка недостаточно учтены», — говорится в отчете.

Согласно договору от марта 2016 года между Турцией и ЕС, Анкаре выделено €6 млрд на поддержку сирийских беженцев. Согласно договору, ЕС может возвращать в Турцию нелегальных мигрантов, проникающих в Европу через ее территорию. Взамен ЕС берет на себя особо уязвимые категории беженцев.

Турция израсходовала первый транш в размере €3 млрд. Треть его состояла из бюджета ЕС, две трети — из национальных бюджетов европейских стран. Второй транш будет составлен наоборот.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам турецкого омбудсмена, число проживающих в Турции за ближайшие 10 лет сирийцев возрастет до 5 млн. Сейчас в Турции проживает наибольшее число беженцев из Сирии — более 3,5 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Число сирийцев в Турции в течение 10 лет увеличится до 5 млн — прогноз