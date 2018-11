Foreign Policy: Постпредом США в ООН может стать крайне неопытный человек

Нью-Йорк, США, , 09:52 — REGNUM Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт, которая может заменить нынешнего постпреда страны в ООН Никки Хейли, может оказаться самым неопытным человеком, который когда-либо занимал этот пост, сообщает американское издание The Foreign Policy.

Как ожидается, президент США Дональд Трамп назовет имя нового посла США в международной организации уже на этой неделе. По некоторой информации, Науэрт уже получила соответствующее предложение. Несмотря на это, Трамп, отправляясь в Париж, отметил 9 ноября, что он рассматривает большое число кандидатов.

«У меня так много людей, которые хотят ее [должность]. Мы рассматриваем Хизер, мы рассматриваем и большое число других людей. У нас много времени», — подчеркнул глава Белого дома.

Тем не менее критики указывают на то, что Науэрт, не имеющей опыта политической работы, придется представлять администрацию, в которой все большую роль играет советник по национальной безопасности президента Джон Болтон. Он известен своими жесткими позициями, а также заявлениями о ненужности ООН.

Работая официальным представителем Государственного департамента, Науэрт, отмечает издание, показала себя неплохим специалистом по связям с общественностью, допустив, тем не менее, несколько просчетов. Так, 5 июня она заявила в контексте годовщины высадки союзников в Нормандии, что Вашингтон на протяжении долгого времени поддерживает отношения с Германией.

«Она умна, собранна и хорошо образованна. Но она не тот человек, который сможет тягаться по политическим вопросам с Джоном Болтоном», — отметил один из бывших чиновников.

По словам Дэвида Боско, автора книги «Пять, чтоб править всеми: Совет Безопасности ООН и формирование современного мира» (Five to Rule Them All: The U.N. Security Council and the Making of the Modern World), у Науэрт нет опыта и репутации ни в политике, ни в дипломатии, из-за чего она будет «самым неопытным и квалифицированным человеком», когда-либо занимавшим пост посла в ООН.

«Раньше этот пост занимали настоящие гиганты от политики и дипломатии», — подчеркнул он, указав, что это были совершенно разные люди, в том числе те, у кого не было опыта дипломатической работы.

«Но любой, кто занимал этот пост, имел серьезный политический или дипломатический бэкграунд», — добавил он.

Напомним, нынешний постпред США в ООН Никки Хейли занимала этот пост с января 2017 года. Она получила известность благодаря своим резким заявлениям в адрес России, КНДР, а также критике стран-членов, не поддержавших Вашингтон в декабре 2017 года в вопросе признания Иерусалима столицей Израиля.

О своей грядущей отставке она заявила в октябре нынешнего года. Президент Трамп подчеркнул, что принимает ее отставку, надеясь на ее возвращение в определенный момент.

