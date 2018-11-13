Поклонская объяснила возросшее санкционное давление США на РФ

Москва, , 09:18 — REGNUM Усиление санкционного давления на Россию обусловлено излишней самоуверенностью и завышенной самооценкой американских властей. В русских сказках описано, чем это грозит, заявила депутат Госдумы РФ («Единая Россия») Наталья Поклонская.

Санкционное давление — последовательная позиция США. В последнее время Вашингтон сильнее давит не только на Россию, но и на своих недавних друзей и партнеров, отметила она.

«Такое может быть только от большой самоуверенности и завышенной самооценки», — сказала Поклонская РИА Новости и порекомендовала советникам президента США почитать русские народные сказки.

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Фольклор — вещь полезная, добавила депутат, пояснив, что из сказок можно понять риски излишней уверенности в себе.

Напомним, ранее под американские санкции попали три физических лица и девять организаций. Поводом стало присоединение Крыма к России и ситуация в Донбассе. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о возможном усилении санкций из-за выборов в Донецкой и Луганской Народных Республиках.

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