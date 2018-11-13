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Вице-президент США назвал условия отмены санкций против КНДР

Политика

Американский вице-президент подчеркнул, что сторонам предстоит еще многое сделать для нормализации отношений

Токио, 13 ноября 2018, 09:07 — REGNUM  Администрация Соединенных Штатов не отменит санкции в отношении Северной Кореи до тех пор, пока Корейский полуостров не будет полностью денуклеаризирован, заявил вице-президент США Майк Пенс. Об этом сообщает 13 ноября Reuters.

В ходе итоговой пресс-конференции в Токио после переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ американский вице-президент подчеркнул, что после саммита президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре сторонам предстоит еще многое сделать для нормализации отношений.

«Санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока мы не достигнем окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации Северной Кореи», — подчеркнул Пенс.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября стало известно, что руководство КНДР крайне недовольно отсутствием уступок со стороны США в переговорах о ядерном разоружении.

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