Китай надеется найти приемлемое решение по торговому спору с США

Сингапур, , 09:05 — REGNUM Официальный Пекин надеется на проведение переговоров по торговому спору с Вашингтоном на основе «равенства и уважения». Об этом, как передает РИА Новости, заявил премьер-министр Госсовета Китая Ли Кэцян, выступая в Сингапуре.

По его словам, власти Китая пытаются найти решение, которое было бы приемлемым для обеих сторон.

2 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения торгового соглашения с председателем КНР Си Цзиньпином, которое положит конец торговому спору между двумя странами.

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