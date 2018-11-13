Вторник, 13 Ноября 2018 года
09:45:03 МСК

Китай надеется найти приемлемое решение по торговому спору с США

Политика

Власти Китая пытаются найти решение, которое было бы приемлемым для обеих сторон

Сингапур, 13 ноября 2018, 09:05 — REGNUM  Официальный Пекин надеется на проведение переговоров по торговому спору с Вашингтоном на основе «равенства и уважения». Об этом, как передает РИА Новости, заявил премьер-министр Госсовета Китая Ли Кэцян, выступая в Сингапуре.

По его словам, власти Китая пытаются найти решение, которое было бы приемлемым для обеих сторон.

2 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения торгового соглашения с председателем КНР Си Цзиньпином, которое положит конец торговому спору между двумя странами.

Читайте также: El Pais: Китай объявил о готовности к диалогу с США

А также: Трамп может пойти на торговую сделку с Китаем

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Торговая война между Китаем и США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить