В Китае отпраздновали 152 года со дня рождения «отца нации» Сунь Ятсена

Пекин, , 08:42 — REGNUM Праздничная церемония по случаю 152-й годовщины со дня рождения Сунь Ятсена, великого национального героя и патриота Китая, а также пионера демократической революции прошла 12 ноября в Пекине, сообщает агентство Синьхуа.

Мероприятие было организовано Национальным комитетом Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) в парке Чжуншань в центре Пекина, который назван в честь Суня.

Сунь Ятсен родился в 1866 году в провинции Гуадун и являлся основателем партии Гоминьдан, а также стал революционным лидером, который сыграл ключевую роль в свержении имперского режима в Китае.

На церемонии присутствовали представители Национального комитета НПКСК, Революционного комитета Центрального комитета Китайской национальной партии Гоминьдан, представители пекинского муниципалитета и прочие.

Напомним, что Сунь является одним из самых почитаемых политиков Китая. В 1940 году он был удостоен титула «отца нации» посмертно. Он выступал за сотрудничество с СССР после прихода в России к власти коммунистов, видя в Советском Союзе «друга и союзника».

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае отметили 151-ю годовщину со дня рождения Сунь Ятсена