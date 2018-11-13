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МИД Украины признал Донбасс «инородным телом»

Политика

СМИ и политики продолжают утверждать, что Украина едина

Киев, 13 ноября 2018, 08:39 — REGNUM  Донбасс является «российской колонией», которую нельзя вживить в тело Украины, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин 12 ноября на своей странице в социальной сети Twitter.

«Можем обсуждать переходные периоды, разные подходы и модальности, но не этот фундаментальный принцип», — считает министр.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков озвучил план «деоккупации Донбасса», который предусматривает лишение жителей Донбасса конституционных прав.

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Подобные мысли регулярно звучат в украинских СМИ по поводу населения Донбасса и Крыма.

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Война в Донбассе
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