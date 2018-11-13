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Израиль показал на видео уничтожение штаба разведки ХАМАС

Политика

Обстановка в секторе Газа и прилегающих районах Израиля резко накалилась

Иерусалим, 13 ноября 2018, 08:30 — REGNUM  Видеозапись уничтожения штаб-квартиры разведки палестинского движения ХАМАС в секторе Газа опубликована Армией обороны Израиля в Twitter. Удар стал ответом на запуск по израильской территории более чем 300 ракет, говорится в сообщении.

Отмечается, что штаб военной разведки ХАМАС намеренно находился возле школы. В этом здании члены радикального движения собирали данные для совершения атак против Израиля.

https://twitter.com/IDFSpokesperson/status/1062126855233433600

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обстановка в секторе Газа и прилегающих районах Израиля резко накалилась. Стороны обмениваются ракетными и воздушными ударами. В Израиле, по данным врачей, от обстрелов пострадали десять человек. Один из них, израильский военный, находится в тяжелом состоянии.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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