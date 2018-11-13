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В Минобороны России учреждена новая медаль

Политика

«За усердие при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты»

Москва, 13 ноября 2018, 08:21 — REGNUM  К 100-летию со Дня образования войск радиационной, химической и биологической защиты Министерство обороны РФ учредило новую медаль — «За усердие при выполнении задач радиационной, химической и биологической защиты», сообщается на сайте ведомства.

Этой медалью будут награждаться военнослужащие и гражданские лица за вклад в обеспечение радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ.

Медаль выполнена из металла серебристого цвета, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон.

Напомним, 13 ноября 2018 года Вооруженные силы РФ отмечают знаменательную дату — 100 лет со Дня образования войск радиационной, химической и биологической защиты.

Подробнее: На сайте Минобороны РФ открыт раздел к 100-летию войск РХБЗ

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны Российской Федерации на своем официальном сайте открыло специальный раздел, посвященный 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). Информация об истории создания войск доступна всем желающим.

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