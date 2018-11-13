Пушков: Порошенко признал, чем обернулся Украине майдан

Москва, , 08:12 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко признал подлинное состояние своей страны, назвав её одной из беднейших в Европе. Такова цена госпереворота, написал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем микроблоге в Twitter.

До 2014 года уровень развития Украины был вполне приличным, отметил сенатор. Бедность он назвал следствием государственного переворота, стремления Киева «в Европу», разрыва связей с Россией и потери Крыма.

«У всего есть цена», — написал Пушков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил о неизбежном росте тарифов на газ для населения Украины. Низкий уровень экономического развития сделал Украину одной из беднейших стран Европы, отметил он.

Экономика Украины растет темпами, незаметными для населения, а правительство вынуждено выбирать между «плохим и очень плохим» решением. Киев не может обойтись без кредитов от Международного валютного фонда, напомнил также украинский лидер.

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