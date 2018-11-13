В Конгрессе США озаботились влиянием ботов на общественное мнение и выборы

Вашингтон, , 08:08 — REGNUM В США до сих пор не разработан единый механизм регулирования автоматизированных аккаунтов, при этом боты представляют собой реальную угрозу. В этом уверен автор законопроекта, внесённого в палату представителей 7 ноября, американский конгрессмен Марк Десолнье.

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Конгрессмен предлагает изучить активность ботов в социальных сетях и определить степень их влияния на общественные дискуссии и выборы в США, передаёт RT со ссылкой на документ.

Займется исследованием того, в какой степени используются автоматизированные учётные записи и как противодействовать использованию ботов, негативно влияющих на социальные сети, общественный дискурс и выборы, специальная группа. Причём приступить к выполнению обязанностей она должна не позднее чем через 90 дней со дня принятия законопроекта.

Десолнье убеждён, что ботов намеренно использовали во время президентских выборов в США, чтобы воздействовать на общественное мнение. При этом эксперты полагают, что Вашингтон использует тему иностранного влияния на американских граждан, в том числе посредством ботов, чтобы скрыть слабость собственных политических механизмов. На самом же деле бороться с ботами как с явлением в США не собираются. Аналитики полагают, что речь идёт об устранении «нежелательных» аккаунтов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года Пентагон опубликовал тендер на разработку программного обеспечения, способного анализировать сообщения в соцсетях и определять восприимчивость аудиторий к тому или иному влиянию. С его помощью минобороны США планировало мониторить мировые социальные сети. Программа, в частности, должна уметь определять то, насколько конкретная аудитория может быть подвержена нужному для владельца программы, то есть Пентагона, влиянию.

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