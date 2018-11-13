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Глава МВД Франции обеспокоен миграционным потоком в Пиренейских горах

Политика

Министр выступает за более эффективное сотрудничество с Испанией в этой области

Париж, 13 ноября 2018, 08:05 — REGNUM  Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер обеспокоен «сильными миграционными потоками в Пиренейских горах», сообщает Le Figaro.

Кристоф Кастанер выступает за расширение сотрудничества с Испанией в этой области. Министр посетил пограничный пост Пертус (Восточные Пиренеи).

«Сильные миграционные потоки на Пиренеях имеют важное значение для совместной работы с Испанией. Между испанскими и французскими службами уже существует механизм сотрудничества в этой области», — отметил Кристоф Кастанер во франко-испанском центре полиции и таможенного сотрудничества, прежде чем отправиться в столицу Испании.

Министр внутренних дел Франции хочет «сделать это сотрудничество более эффективным», отметив, что «Испания увеличила пропускные посты на 150%».

«Франции необходимо работать со странами откуда приезжают мигранты, работать с транзитными странами, включая Марокко, и работать над европейской границей, которая нуждается в укреплении», — заявил министр.

Напомним, Пиренеи — горная система на юго-западе Европы, которая разделяет Францию и Испанию.

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