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Россия выступила за сохранение территориальной целостности Ливии

Политика

Цель остается одна – помочь сторонам конфликта преодолеть разногласия

Москва, 13 ноября 2018, 07:59 — REGNUM  Россия не занимает какую-либо сторону во внутриливийском конфликте и выступает за сохранение территориальной целостности Ливии, заявил 13 ноября журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

По его словам, Россия поддерживает контакты со всеми основными военно-политическими силами Ливии, поскольку цель остается одна — помочь сторонам конфликта преодолеть разногласия и продолжать помогать решению задачи возвращения мира и процветания в эту страну.

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Напомним, по инициативе премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Палермо проходит международная конференция по Ливии. Россию на саммите представляет премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Ранее на конференцию прибыл и встретился с Конте главнокомандующий «Ливийской национальной армии», фактический руководитель Восточной Ливии Халифа Хафтар.

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Гражданская война в Ливии
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