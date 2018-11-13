Подозреваемому в шпионаже австрийскому офицеру грозит до 10 лет тюрьмы

Вена, , 07:51 — REGNUM В отношении отставного офицера австрийской армии, подозреваемого в шпионаже в пользу России, подано ходатайство о заключении под стражу до суда, пишет газета Kronen Zeitung.

Решение должно быть вынесено не позднее вечера 13 ноября. 70-летний подозреваемый был задержан в ночь на 10 ноября в Верхней Австрии. Согласно Военно-уголовному кодексу Австрии, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Изначально Kronen Zeitung сослалась на статью 319 Уголовного кодекса, предполагающую наказание до двух лет тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый предположительно собирал для России информацию об австрийских вооруженных силах более 20 лет. За свою деятельность он якобы получил вознаграждение в размере €300 тыс.

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