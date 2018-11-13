Россия внесла 89 млн евро для участия в приграничных программах

Москва, , 07:43 — REGNUM России сделала взнос в размере 89 млн евро для участия российских организаций в программах приграничного сотрудничества, в том числе 50,8 млн евро в 2018 году, 22,8 млн евро — в 2019 году, 12,6 млн евро — в 2020 году и 2,8 млн евро — в 2021 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Российские организации будут принимать участие в таких программах приграничного сотрудничества как: «Карелия», «Коларктик», «Россия — Юго-Восточная Финляндия», «Россия — Латвия», «Россия — Эстония», «Россия — Польша» и «Россия — Литва».

Программы приграничного сотрудничества направлены на реализацию совместных проектов Калининградской области, Республики Карелия, Мурманской, Ленинградской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга, а также приграничных территорий Финляндии, Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции и Норвегии.

В распоряжении отмечается, что для субъектов РФ, входящих в состав Северо-Западного ФО реализация программах приграничного сотрудничества — это эффективный инструмент решения вопросов регионального значения, дополнительный источник финансирования региональных инициатив.

Читайте также: ГД ратифицировала соглашение о приграничном сотрудничестве РФ и Финляндии

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2018 года Госдума РФ ратифицировала на пленарном заседании два соглашения о приграничном сотрудничестве между РФ и Эстонией и РФ и Литвой. Соглашение с Эстонией было подписано в декабре 2016 года, а с Литвой — в декабре 2017 года.

Ранее на эту тему: ГД ратифицировала соглашения о сотрудничестве РФ с Эстонией и Литвой