Глава МИД Франции: президент Турции ведет свою политическую игру

Париж, , 07:40 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции заявило о недоразумении в связи с замечаниями главы МИД Жан-Ив Ле Дриана об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, которые вызвали гнев Анкары, сообщает Le Figaro.

На вопрос журналиста телеканала France 2 о том, что известно Франции о деле Джамаля Хашогги, имея записи, предоставленные турецкой стороной, Жан-Ив Ле Дриан ответил, что «если у главы Турции есть информация, он должен нам ее предоставить».

Глава МИД Франции также заявил, что президент Турции ведет свою политическую игру в этом деле. Заявления были признаны «неприемлемыми» турецкими властями.

«Министр иностранных дел Франции перешел границы. Обвинить нашего президента в политической игре крайне грубо», — заявил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу.

В свою очередь министерство иностранных дел Франции сообщило, что министр хотел сказать, что он не получил необходимой информации со стороны Турции для установления «полной правды» по делу Хашогги.

Читайте также: Дело Хашогги. Трупа нет, есть следы сильной кислоты

Как ранее сообщало ИА REGNUM, саудовский журналист Джамаль Хашогги исчез 2 октября 2018 года, после того как направился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее выяснилось, что журналист был убит.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Франции об убийстве Хашогги: «Мы будем требовать правды»