В НАТО обеспокоены возможностями российской ракеты «Новатор-9М729»

Берлин, , 07:32 — REGNUM НАТО выпустило предупреждение о новой российской крылатой ракете «Новатор-9М729» (в НАТО ее называют SSC-8 — прим. ИА REGNUM ), пишет газета Kronen Zeitung 12 ноября.

«Эти крылатые ракеты мобильные. Их трудно распознать. Они могут нести ядерный заряд», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая на конференции в Берлине.

По его словам, эти ракеты ставят под сомнение реализацию Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), поскольку они могут достигать Берлина. В НАТО уверены, что дальность SSC-8 составляет от 500 до 5500 км, что нарушает положения договора.

Своим заявлением Столтенберг косвенно поддержал президента США Дональда Трампа, который ранее объявил о намерении расторгнуть Договор о ликвидации РСМД. Норвежский политик заявил, что США уже более 30 раз предупреждали Россию и в первый раз — при президенте Бараке Обаме.

Как сообщало ИА REGNUM, Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не намерено размещать новые ядерные ракеты в Европе.

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