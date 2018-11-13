Новый глава-коммунист собрался «вернуть Хакасию на путь развития»

Абакан, , 06:35 — REGNUM Коммунист Валентин Коновалов, который по итогам повторного голосования 11 ноября был избран главой Хакасии, прокомментировал итоги выборов.

Он поблагодарил жителей региона за поддержку и подчеркнул, что республику ждёт «впереди большая и сложная дорога».

«Уверен, что мы сможем преодолеть все трудности и вернуть Хакасию на путь развития», — написал Коновалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 ноября в Хакасии прошло повторное голосование на губернаторских выборах. В бюллетени была включена единственная кандидатура — коммуниста Валентина Коновалова. В итоге свои голоса за Коновалова отдали 57,57% избирателей, что достаточно для победы.

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12 ноября Коновалов провёл пресс-конференцию, на которой обозначил свои дальнейшие действия. В частности, он подчеркнул, что намерен формировать правительство на конкурсной основе.

«Что касается действующего состава правительства, будем подходить индивидуально», — цитирует Валентина Коновалова газета «Хакасия».

Также прозвучал вопрос, кто займёт место в Совете Федерации от правительства республики.

«Мной были представлены три кандидатуры — это преподаватели, кандидаты наук Валерий Константинович Шулбаев и Валерий Иванович Лушников, а также Валерий Петрович Усатюк, секретарь по агитации и пропаганде Хакасского регионального отделения КПРФ, депутат абаканского горсовета», — ответил он. Кто из перечисленных станет сенатором, решат партийные органы.

Напомним, в настоящее время исполнительную власть Хакасии в Совфеде представляет Валентина Петренко.