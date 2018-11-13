Кургинян: Первая мировая война растоптала гуманизм и просвещение

Москва, , 05:11 — REGNUM Первая мировая война прежде всего страшна тем, что на ее полях был растоптан и уничижен гуманизм, и он был бы уничтожен, если бы не «красное пламя с Востока», заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"До Первой мировой войны вера в прогресс, в восхождение человека в пределах этого буржуазного общества… способность человека процветать, восходить, была незыблема. Первая мировая война разрушила эту веру полностью. Фактически можно сказать, что Первая мировая война нанесла чудовищный удар по гуманизму и просвещению, она его растоптала», — заявил политолог.

По его словам, из всех бедствий и смертей, что принесла с собой Первая мировая война, главным было уничижение гуманизма. И удержать мир от падения в страшную пучину бесчеловечности смог только новый гуманизм, зародившийся в России в 1917 году.

«Потом началась эта судорога гитлеризма, но тогда антигуманизм столкнулся с гуманизмом, поэтому каждый раз, когда говорят, что одно и то же коммунисты и нацисты — это бредовая идея. Там столкнулись полярно разные точки зрения. Вот это, мне кажется, сегодня главное, как именно растоптали гуманизм», — закончил мысль Кургнинян.

Напомним, что Первая мировая война завершилась 11 ноября 1918 года. В текущем году мир отмечает сотую годовщину со дня окончания этого поворотного для всего человечества события. Как неоднократно отмечал Кургинян, гуманизм, который был растоптан этой войной — есть бесконечная вера в восхождение человека к Человеку с большой буквы.

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