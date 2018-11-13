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Кличко призвал Порошенко вмешаться в «историю с отсутствием газа»

Политика

Кличко обратился «к президент и к правительству»

Киев, 13 ноября 2018, 04:52 — REGNUM  Безотлагательное вмешательство украинских властей необходимо для решения проблемы теплоснабжения в городах, заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Комментируя отключение тепла в ряде украинских городом, Кличко сказал, что в Киеве уже «проходили историю с отсутствием газа», проблему тысяч людей, оставшихся без тепла, надо решать:

«И поэтому я обращаюсь к президенту, к правительству безотлагательно вмешаться в эту ситуацию».

Напомним, без тепла на Украине остались несколько городов. Причина — долги газовых операторов перед «Нафтогазом» после повышения цен на голубое топливо. Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал политику украинского президента аморальной и потребовал дать тепло в квартиры.

Читайте ранее в этом сюжете: Ляшко назвал социальную политику Порошенко аморальной

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Проблемы ЖКХ Украины
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