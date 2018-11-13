Словенские военные замерзли в Норвегии на учениях НАТО

Любляна, , 04:35 — REGNUM Военнослужащие армии Словении, принимавшие участие в учениях стран НАТО Trident Juncture в Норвегии, пожаловались на качество униформы, сообщает издание Delo.

Сообщается, что военные пожаловались на несоответствие обмундирования погодным условиям. По их словам, одежда плохо защищала военнослужащих от холода и влаги.

В свою очередь подполковник Урош Тринко, командовавших словенцами на учениях, сообщил, что жалобы на обмундирование действительно поступали, однако обморожений и каких-либо травм у военнослужащих не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября стало известно о многочисленных жалобах жителей Норвегии на безобразное поведение военнослужащих стран НАТО, принимавших участие в учениях Trident Juncture. Всего за время учений было подано 442 жалобы. Авторами заявлений, как правило, были фермеры и жители населенных пунктов.

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