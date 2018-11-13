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Столтенберг: «НАТО не будет размещать новые ядерные ракеты в Европе»

Политика

Генсек альянса призвал Москву «соблюдать РСМД»

Берлин, 13 ноября 2018, 04:10 — REGNUM  Размещения новых ядерных ракет на европейской территории не планируется НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, сообщила представитель НАТО Оана Лунгеску в Twitter.

Выступая на конференции в Берлине, генсек альянса заявил, что целью НАТО является защита союзников и сохранение безопасности.

«НАТО не намерено размещать новые ядерные ракеты в Европе», — сказал Столтенберг.

Он призвал Москву «соблюдать» российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и возобновить «конструктивный диалог» с Вашингтоном.

Напомним, обсуждение уже «возобновлено». 11 ноября российский и американский президенты в Париже поднимали тему РСМД, а также вопросы санкций и войны Сирии.

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