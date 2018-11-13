Россия отказалась регулировать интернет по плану Макрона

Париж, , 04:05 — REGNUM Россия отказалась присоединиться к «Парижскому воззванию к доверию и безопасности в киберпространстве», представленному президентом Франции Эммануэлем Макроном на форуме по управлению интернетом.

Документ поддержали 51 страна и несколько сотен организаций. Среди стран, отказавшихся присоединиться к меморандуму, были Россия, Китай и США. Однако две российских компании все же подписали документ — это «Лаборатория Касперского» и Group-IB. Среди мировых ИТ-гигантов к меморандуму присоединились Microsoft, Google, Facebook, IBM, Oracle, Nokia и другие.

Макрон на форуме заявил, что в настоящее время существуют два подхода к контролю за всемирной сетью — калифорнийский, предполагающий отсутствие любого контроля, и китайский, когда государство полностью контролирует доступ в сеть. По его словам, он не разделяет ни тот, ни другой принцип.

Согласно меморандуму, подписанты берут на себя обязанность защищать пользователей от вредоносных действий, не допускать действий, которые вредят доступности ресурсов интернета, предотвращать иностранное вмешательство в выборы и кражу интеллектуальной собственности и защищать государственные и негосударственные субъекты сети от кибератак.