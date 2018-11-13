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Ляшко назвал социальную политику Порошенко аморальной

Политика

«Включите немедленно людям газ»

Киев, 13 ноября 2018, 03:50 — REGNUM  Украинцы, оставшиеся без тепла в холода, стали заложниками аморальности и непрофессионализма властей, в частности президента Украины Петра Порошенко и украинского премьер-министра Владимира Гройсмана, заявил лидер Радикальной партии Олег Ляшко в Facebook.

В своем видеообращении, выложенном в интернет в связи с массовым отключением подачи тепла на Украине, Ляшко заявил, обращаясь к президенту и премьер-министру:

«Миллионы людей не могут быть заложниками вашего непрофессионализма, безответственности, нечестности и аморальности».

Оппозиционер потребовал от Порошенко и Гройсмана срочно дать тепло в квартиры. Без отопления страдают миллионы людей.

Напомним, из-за долгов «Нафтогазу» со стороны «Теплоцентрали» на Украине без отопления остались десять городов. Больше всего пострадали жители Кривого Рога.

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Проблемы ЖКХ Украины
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